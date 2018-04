Henk Betten geeft lezing in Museum Martena in gebarentaal over doofstomme schilder Jan Janszoon

Henk Betten geeft donderdag 26 april vanaf 14.30 uur in Museum Martena een korte lezing in gebarentaal over de doofstomme schilder Jan Janszoon de Stomme in relatie tot andere dove schilders.

De lezing wordt gehouden rondom de tentoonstelling ‘Jan Janszoon de Stomme. Terug in Franeker’, die tot en met 13 mei is te zien in Museum Martena. Voor een doventolk wordt gezorgd. Daarnaast is er gelegenheid de tentoonstelling te bekijken.

Tijdens de lezing komen vragen aan de orde als: hoe communiceerde Jan Janszoon in de zeventiende eeuw met anderen? Hij kon niet schrijven en er was geen uniforme gebarentaal.

Betten vergelijkt Janszoon situatie ook met het verhaal van Eelke Jelles Eelkema. Dat was eveneens een dove schilder, maar dan in de negentiende eeuw. Eelkema had een opleiding aan een dovenschool op zak.

Betten is zelf doof en verricht al jaren onderzoek naar de begintijd van het dovenonderwijs. Ook schreef hij Levens vol gebaren. Dat is een bundel verhalen over dove mensen van lang geleden tot in de toekomst.

Aanmelden kan via 0517 392192.