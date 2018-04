Eeuwige roem voor AMS-scholier Mike Breidenbach op NK metselen in Grou

– Geen medaille, wel eeuwige roem voor Mike Breidenbach. Dat is de oogst van de AMS-scholier tijdens het NK metselen van vrijdag 13 april in Grou.

Breidenbach ontving voor zijn prestatie een certificaat van Bouwmensen Friesland. Burgemeester Ferd Crone reikte de prijzen uit.

De AMS’er moest de helft van een van de drie toegangspoorten naar het Wilhelminapark in Grou metselen, met daarin een steen voorzien van zijn eigen naam.

Metselen zit de scholier overigens in de genen. Zijn vader en oom zijn eveneens metselaar. Zijn oudoom deed in 1962 ook mee aan eenzelfde wedstrijd van Bouwmensen. Hij was bij de prijsuitreiking aanwezig.