Wethouder Jan Dijkstra opent Himmelwike bij CBS De Noordster

– Wethouder Jan Dijkstra heeft woensdag de Himmelwike geopend in de gemeente Waadhoeke. Hij ga het startschot hiervoor op CBS De Noordster in Nij Altoenae.

In Waadhoeke doen dit jaar meer dan twaalfhonderd kinderen mee. In de Himmelwike leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en omgeving en wat ze er zelf tegen kunnen doen.

Ook gaan veertien basisscholen aan de slag met het Himmelwike-project. Daarbij gaan de kinderen voorzien van een grijper en vuilniszak de straat op, om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen.

De school die de meeste kilo’s zwerfafval opruimt wint de Himmelwikebokaal.