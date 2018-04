Stemmen Eerste Wereldoorlog tot leven bij voorstelling in Café De Oosthoek

SINT JACOBIPAROCHIE Café De Oosthoek aan de Oudebildtdijk in Sint acobiparochie staat vrijdag 20 april in het teken van een optreden op basis van teksten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn geschreven.

De strijd in België en het noorden van Frankrijk speelde zich vooral af in kilometerslange loopgraven. Miljoenen slachtoffers waren het gevolg. Bij toeval stuitte John Nuyten vier jaar geleden op een dichtbundeltje van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Hij was verrast door het hoge niveau en het persoonlijke verhaal. Een verdere zoektocht leverde poëzie op van twaalf soldaten die in de loopgraven hun zielenroerselen aan het papier hadden toevertrouwd. Nuyten zette de teksten op muziek. Zangeres Lizet van Beek geeft de teksten de emotie en de liefde die ze verdienen. Nuyten voorzag de liederen van gitaarbegeleiding met kenmerken van klassieke en folk muziek. Het optreden in De Oosthoek wordt gehouden in een decor waar twaalf jonge personen als manshoge portretten meekijken naar wat er honderd jaar later is gedaan met wat zij in de loopgraven onder zeer zware omstandigheden op papier hebben gezet. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten en informatie via 06-13780424 op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur.