Urker visboer op Haringpartij op De Haar

De visdetaillisten worden traditiegetrouw uitgenodigd om de nieuwe haring voor zo’n 750 topgasten te bereiden en te presenteren. Ze streden om de mooiste haringpresentatie en uitstraling van hun kraam. De gebroeders Noorloos hebben de regio met flair vertegenwoordigd tijdens de haringpresentatiewedstrijd. De haringkraam was volledig in Urkse stijl aangekleed. Met een levensgrote vuurtoren, een draaiorgel, zelf geknoopte visnetten en nostalgische foto’s. Het vrolijke team, gehuld in klederdracht, had zich tot in detail voorbereid. De haring werd in hoog tempo en volgens de Urker methode bereid. Naast haring werd er ook ter plekke vis gefrituurd in een grote pan.