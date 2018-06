Tolsma-Grisnich blijft sponsor Pieperfestival

Dim-Jan de Visser, directeur Tolsma-Grisnich: ‘Ik ben trots dat we ons hoofdsponsor van dit prachtige festival mogen noemen. Van onze business is 70 tot 80 procent aardappelgerelateerd en daarom past Tolsma-Grisnich perfect bij het Pieperfestival. Jolanda Pater, voorzitter Pieperfestival: ‘Wij zijn ontzettend blij met Tolsma Grisnich als hoofdsponsor. Hun jarenlange commitment in het verleden en nu ook vastgelegd voor de toekomst, maakt het mogelijk voor het Pieperfestival om te kunnen blijven vernieuwen en verbeteren.’

Pieperfestival is één van de negen evenementen die worden georganiseerd door StEP, Stichting Evenementen en Promotie: ‘Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel voor de realisatie van onze negen evenementen. Ik vind het dan ook geweldig om te zien dat steeds meer bedrijven zich langdurig willen verbinden aan onze festivals, zoals Tolsma-Grisnich nu opnieuw doet als hoofdsponsor van het Pieperfestival,’ zegt Marieke den Engelse, StEP Noordoostpolder.

Tolsma-Grisnich is al meer dan 75 jaar actief en sinds 1966 is Emmeloord de basis. Het pionieren zit hen in het bloed. ‘Het Pieperfestival zorgt voor saamhorigheid, ik vind het mooi dat Tolsma Grisnich hieraan bij kan dragen,’ aldus Dim-Jan de Visser. Daarnaast hoopt De Visser ook op meer bekendheid van het bedrijf binnen de polder, om zo meer personeel te kunnen werven. En ook voor de mensen die er al werken is de samenwerking van belang, ‘het is toch een stukje erkenning van het personeel’.