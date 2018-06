Steenwijkerland sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Aan de Statiegeldalliantie nemen bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en andere organisaties deel die zwerfafval een halt willen toeroepen. Samen roepen zij de regeringen in Nederland en België op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.

Wethouder Oene Akkerman: ‘Steenwijkerland is een groene en waterrijke gemeente en dat willen we graag zo houden. Want dat zwerfafval een probleem is voor onze inwoners blijkt ook wel uit ons inwonersonderzoek. Daarin gaf 71 procent van onze inwoners aan dat er (veel) zwerfafval op straat ligt.We verwachten dat statiegeld zorgt voor een schonere openbare ruimte en een betere recycling van waardevolle materialen.’