Protestbijeenkomst laagvliegroutes in Zwolle

Jan Rooijakkers van HoogOverijssel: “dit is hét moment, voor ons allemaal. Neem je familie, vrienden en buren mee om te laten zien dat we opkomen voor onze eigen woonomgeving.”

Op 23 juni slaan bewonersgroepen en milieu-organisaties de handen ineen om een stop op de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport en de luchtvaartgroei te eisen. In zes steden, waaronder Zwolle, gaan omwonenden, politici en vele anderen tijdens een landelijke protestdag samen de straat op.

Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel: “Met onze groep hebben we de afgelopen anderhalf jaar met stijgende verbazing heel veel geleerd over de manier waarop onze regering steeds meer ruimte geeft aan de luchtvaart. Om steeds meer te vliegen, en ook om steeds lager te vliegen boven grote delen van Nederland. Nu zijn wij in de IJsseldelta en in Salland aan de beurt. En wij niet alleen, ook Friesland, de Veluwe, Noordwest-Overijssel, de Achterhoek. Voor ons is de maat vol. Wij willen dit tegenhouden.”

Rooijakkers vindt ook dat we onszelf een spiegel moeten voor houden. “We stappen natuurlijk steeds makkelijker in een vliegtuig. Het is goedkoop, dus we gaan. Laten we elkaar niet de maat nemen. Maar laten we wel nadenken of we met elkaar écht willen dat vliegen naar Málaga goedkoper is dan een treinreis naar Maastricht. Iedereen kan daar persoonlijk een afweging over maken. Als we er maar bewust over nadenken.”

Rooijakkers rekent op de nieuwsgierigheid van de mensen in Oost-Nederland. “Het belooft een heel speciale bijeenkomst te worden, met muziek en korte pitches. Natuurlijk zit protesteren niet zo in de Oost-Nederlandse volksaard. Maar zuinig denken en doen, met respect voor moeder natuur, dát zit wel in onze genen. Soms spant het er echt om. En dat is nu. Door zaterdag naar Zwolle te komen kan iedereen een eigen steentje bijdragen en aan de landelijke politiek laten zien: de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport moeten echt van tafel.”