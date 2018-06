Jubileum Soroptimistclub Noordoostpolder: ‘We blijven diep van binnen meisjes’

Door Alexander Drost

‘Destijds ging het er heel anders aan toe.’ Nicolette Edzes glimlacht eens. ‘Het ging stukken strakker, veel formeler dan nu. We zijn met de tijd meegegaan.’ Om het ‘toen’ iets concreter te maken pakt ze er een oude foto bij. Op de eettafel ligt bovendien het certificaat, ingelijst, dat tijdens de oprichting werd getekend. Op een foto staat een groep dames strak in het gelid. Twee van hen, Mieke Smit en Inge Verhaar, zijn er nog altijd bij.

Leren

Soroptimistclubs werden na de Eerste Wereldoorlog over de hele wereld opgericht. Mannen waren in de oorlog op het strijdveld, vrouwen deelden aan het thuisfront de lakens uit en lieten daarmee zien uiterst zelfstandig te kunnen opereren. Die lijn is doorgetrokken.

De charter in de Noordoostpolder moest in het begin bestaan uit achttien leden en alleen vrouwen die een zelfstandig beroep uitoefenden of een leidinggevende functie hadden, konden lid worden. Tegenwoordig is dat anders. Vrouwen met de meest uiteenlopende beroepen of functies zijn lid. ‘Qua beroepen houden we het zo breed mogelijk. We hebben allemaal veel interesse in elkaar’, weet Nicolette. Ada Stuurman: ‘Daardoor leren we veel van elkaar. Iedereen heeft een eigen verhaal. We wisselen kennis en vaardigheden uit.’ Soroptimisten zetten kennis en vaardigheden in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. ‘We zijn een netwerkclub, maar tegelijkertijd ook een vriendenclub. Het brengt ons allemaal dichter bij elkaar.’ Ada: ‘We zijn zakelijk, maatschappelijk en humanistisch betrokken. Daarnaast moet het voor leden van onze Soroptimistclub vooral heel erg leuk zijn.’

Leeftijden

De leeftijden van de dames lopen nogal uiteen. Zo is de oudste negentig, de jongste ergens begin dertig. Nicolette: ‘Het verschil in levenservaring, dat maakt het juist ook zo mooi.’ Beide dames vinden dat de leden nog trotser mogen laten zien dat ze lid zijn van de club. ‘Ja, we kunnen het nog meer uitdragen. Dat we laten zien dat we met elkaar de schouders eronder zetten.’

Stichting Leergeld

Soroptimistclub Noordoostpolder zet zich in voor zowel lokale als internationale goede doelen en werkt met regelmaat samen met clubs uit bijvoorbeeld Engeland. Aan het jubileumfeest werd Stichting Leergeld als goed doel gekoppeld.

De Soroptimistclub deed in ieder geval al 500 euro in het zakje en alle leden deden afzonderlijk nog een donatie. Hoeveel er in totaal is opgehaald is nog niet bekend. Binnen enkele weken wordt de cheque overhandigd. Ada: ‘Via deze stichting krijgen kinderen de kans om mee te doen met sporten, om op schoolreisje te gaan of om muziek te maken. Dit doel past mooi bij onze uitgangspunten.’ Het is vooral de eendracht, het er met elkaar voor gaan, dat zo goed werkt binnen de club. Nicolette: ‘Dat motiveert ons allemaal enorm.’ De dames blikken terug op een fraai jubileumweekend. Vijftig jaren passeerden de revue en enkele dames bleven er speciaal voor thuis of kwamen eerder terug van vakantie. Vrijdagavond vond er bij een van de leden een borrel en een ‘officiële’ toespraak plaats. Op zaterdagmiddag volgden ze een zangworkshop. Nicolette: ‘Dat is iets dat we over vijf jaar nog goed kunnen herinneren. Dat zingen was een beetje spannend en het klonk nog best mooi ook’, knipoogt ze. Ada: ‘We blijven diep van binnen meisjes.’