Gouden erespeld voor Tjerk van der Wal

Tjerk Van der Wal neemt na 28 jaar afscheid als consul. In deze rol was hij sinds 1990 de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Noordoostpolder en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven.

In de gemeente Noordoostpolder liggen vier geallieerde oorlogsslachtoffers begraven. In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. De consuls spelen een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van deze graven.