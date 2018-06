Windpark op volle toeren

Met een jaarlijkse productie van circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit is de opbrengst vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Daarmee levert Windpark Noordoostpolder een substantiële bijdrage aan de doelen van het klimaatakkoord en is een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Bovendien levert het windpark werkgelegenheid op, trekt het bezoekers naar de polder en draagt het op eigen wijze bij aan het op de kaart zetten van de polder én Nederland in binnen- en buitenland.

In de beheerfase zorgt het windpark voor een economische impuls met meer dan honderd arbeidsplaatsen in service, training en onderhoud. Windturbinefabrikanten Enercon (windturbines op het land) en Siemens-Gamesa (windturbines in het IJsselmeer) hebben beide hun serviceorganisaties in de regio gevestigd.

Een groot deel van de servicemonteurs komt uit de regio zodat ze snel ter plekke kunnen zijn als nodig. Daarnaast zijn er functies in deze organisaties zelf, schippers voor het onderhoudsschip en de projectorganisaties die het technisch en financiële beheer uitvoeren. Bovendien is er ook indirecte werkgelegenheid zoals de rondvaarten langs het windpark, horeca & catering, het team van informatiecentrum 11Beaufort en dergelijke.

Bezoekers

Informatiecentrum 11 Beaufort trok in het afgelopen jaar zeker honderd verschillende groepen aan voor een rondleiding en presentatie over het windpark.

Groepen komen zowel uit de buurt als uit de rest van Nederland en het buitenland en variëren in grootte en achtergrond. ‘Onze grootste en meest opvallende groep van het afgelopen jaar bestond uit 1.200 plattelandsvrouwen uit Drenthe. Gezien het grote aantal hebben we dit bezoek uitgespreid over zes dagen. Naast bezoeken van informele clubs en vriendengroepen, ontvangen we ook regelmatig businessclubs en bedrijven, vertelt Rob Renne, eigenaar van 11 Beaufort.

‘Het windpark fascineert en imponeert keer op keer, helemaal als mensen dichtbij de windturbines op de dijk staan en omhoogkijken. Een van de meest gestelde vragen is dan ook of er een lift in de windturbines zit.’

Scholen maken graag gebruik van de school experience bij 11 Beaufort, waarbij ze starten met een speciale les over windenergie en kennis opdoen in het informatiecentrum aan de hand van opdrachten.

Na de theorie is het mogelijk om een bezoek te brengen aan het windpark. Scholen die niet in de gelegenheid zijn om het informatiecentrum en/of het windpark te bezoeken, kunnen de gratis lesmodule Wind voor NOP! (www.windvoornop.nl) downloaden. Meer dan dertig scholen hebben dat inmiddels gedaan.

In beeld

Regelmatig komen er beeldverzoeken van het windpark uit binnen- en buitenland. De ene keer voor gebruik als coverbeeld van een brochure voor een technische opleiding, de andere keer als plaatje in een trendrapport over hernieuwbare energie òf voor een Nederlands Museum in Nieuw-Zeeland. Het windpark inspireert ook media- en filmploegen om naar de polder te komen voor opnames.

Het windpark bestaat uit drie deelprojecten, waarvan twee op het land en een in het IJsselmeer. Drie projectpartners zijn verantwoordelijk voor het windpark: innogy, NOP Agrowind en Westermeerwind.