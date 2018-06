MC Zuiderzee krijgt pluim voor fertiliteitszorg

Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, reikt de pluim uit omdat de kwaliteit van de fertiliteitszorg op orde is en de patiënt tijdens het hele traject psychsociale zorg aangeboden krijgt.

‘Wij zijn trots dat we de pluim hebben gekregen’, vertelt gynaecoloog Moniek Twisk. ‘Wij bieden goede zorg; dat wordt nu ook door een onafhankelijke organisatie bevestigd.’

Behandeling van vrouwen met kinderwens

Samen met fertiliteitsverpleegkundigen Vanessa van de Nadort en Vivian ten Hag, behandelt Moniek vrouwen met een kinderwens. Psychosociale begeleiding maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van dit traject. ‘Kinderwens is meer dan alleen een medisch probleem. Het is veel breder: vrouwen die bij ons komen zien bijvoorbeeld dat vriendinnen en familie kinderen krijgen, terwijl dat bij hen niet vanzelf lukt. Ze praten er niet altijd over met hun omgeving en kunnen daardoor steun missen. Wij bieden een luisterend oor en gaan met ze in gesprek. Als dat nodig is kunnen we ze in contact brengen met medisch maatschappelijk werk.’

Psychosociale zorg in het hele traject

Freya heeft kwaliteitscriteria opgesteld die duidelijk maken welke meetbare aspecten van de fertiliteitszorg bijdragen aan een goede kwaliteit. Psychosociale zorg tijdens het hele traject van de patiënt is daar één van. De toegekende Pluim geldt voor de periode 2018-2019.

Monitor Fertiliteitszorg

De Monitor Fertiliteitszorg van Freya biedt een duidelijk overzicht van de fertiliteitszorg in de Nederlandse ziekenhuizen en is daarmee een bruikbare tool voor zowel patiënten als zorgverleners. Patiënten kunnen met de informatie een bewuste keuze maken voor een kliniek en klinieken kunnen aangeven waarin zij zich onderscheiden van andere klinieken.