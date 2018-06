Kinderen beleven avontuur op denkbeeldig eiland

De expositie ‘Aanspoelen op een onbekend eiland’ is van 25 juni tot en met 13 juli te zien op het Cultuurbedrijf in Emmeloord.

Twee basisscholen, OBS Roderik van Voorst uit Emmeloord en CBS De Schalmei uit Bant, deden de afgelopen periode mee aan dit project, waarbij in totaal ruim 100 kinderen uit groep 5 tot en met 8 betrokken waren. Ze kregen gedurende vier weken beeldende lessen van Simone van der Meulen en Monica Sierat, beide als vakdocent verbonden aan het Cultuurbedrijf. De kinderen bedachten een eigen, denkbeeldig eiland en beleefden daar een spannend avontuur. Ze doorliepen een onderzoeksproces en leerden dit vorm te geven met behulp van verschillende tekentechnieken.

Het samen praten en samen creëren leidde tot mooie verhalen en vele verrassende oplossingsrichtingen. De expositie toont deze fraaie eilandverhalen en geeft tegelijk een inkijk in het onderzoeksproces van de kinderen. Het project leverde zo’n 50 schilderdoeken op, die de kijker meenemen op de ontdekkingsreis van de jonge kunstenaars.

De expositie is onderdeel van het project ‘beeldend atelier in de klas’, dat zich richt op betekenisvol beeldend onderwijs en is gebaseerd op het onderzoek ‘Het getekende verhaal van het kind, tekenen in dialoog’ (Sierat & Tielens, 2017, Masteropleiding Kunsteducatie Groningen).

De expositie wordt op 28 juni geopend door wethouder Hans Wijnants. De jonge kunstenaars zijn hierbij ook zelf aanwezig om meer over hun ervaringen en kunstwerken te vertellen.