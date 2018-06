Derde editie Lelystad Airportkrant ligt op de mat

De derde editie van de halfjaarlijkse Lelystad Airportkrant is vandaag verschenen. De Airportkrant wordt samen met deze krant huis-aan-huis verspreid in heel Flevoland.

De krant is een uitgave van de Stichting Zakenfestival Flevoland, in opdracht van Lelystad Airport, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Zij willen hiermee inwoners van Flevoland informeren over alles wat komt kijken bij de aanleg van een passagiersluchthaven en de voortgang daarin.

Bouw op schema

In de krant vertelt directeur Hanne Buis dat de bouwwerkzaamheden volledig op schema liggen. Ook al heeft de minister begin dit jaar besloten dat de opening van het vliegveld opnieuw is uitgesteld. ‘Aan de bouw liggen contracten ten grondslag. Als de aannemers nu pas op de plaats zouden maken, kost dat veel geld. Dit is efficiënter. Dan doen we er tot 2020 maar even een cellofaantje overheen en zetten we het in de mottenballen, grap ik wel eens'.

Routes en duurzaamheid

Verder spreekt de actiegroep ‘Lelystad Airport Moet Door’ haar teleurstelling over het uitstel uit, maar geeft men ook aan te blijven strijden voor een zo snel mogelijke opening. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt uit welke stappen er tot nu toe zijn en nog worden gezet in de procedures rond het vliegveld. Verder legt Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland uit welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de consultaties over de vliegroutes. In een ander artikel licht Sven-Pieter van der Giesen van bouwcombinatie J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros toe dat de nieuwe terminal uitermate duurzaam gebouwd wordt en ingericht is op het gemak en de beleving voor passagiers: ‘Vanaf praktisch elk punt in het gebouw kun je je vliegtuig zien staan’.

Verder bevat de Lelystad Airportkrant een interview met Gerhard Flantua van restaurant Flantuas. En Andries Liemburg en Elwin Pippel van de provincie vertellen over de maatregelen om het vliegveld ook per openbaar vervoer en fiets bereikbaar te maken. Verder komen verschillende Flevolanders aan het woord over hoe zij de belevingsvlucht van 30 mei 2018 hebben ervaren.

Ernest ter Hart vertelt over zijn werk als ‘compliance officer’ op Lelystad Airport. Ook bevat de krant een infographic over alle duurzame maatregelen bij de ontwikkeling en aanleg van de luchthaven.

Voor wie de krant mocht missen: een digitale versie staat vanaf vandaag op www.uitbreidinglelystadairport.nl.