Werknemers streekvervoer gaan volgende week staken

Dat meldt de FNV. Werkgevers in het streekvervoer volharden in hun onwil om duidelijke afspraken te maken in de cao over vermindering van de enorm hoge werkdruk en over een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle werknemers in het openbaar vervoer, stelt de vakbond.

‘Daarmee kiezen zij zelf voor een verharding van de acties in het streekvervoer’, aldus Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van FNV.

Dat betekent dat er direct na de periode van herexamens in het middelbaar onderwijs in heel Nederland nauwelijks tot geen streekbussen en regionale treinen zullen rijden. Twee verkenners doen sinds afgelopen week een poging om alsnog een oplossing dichterbij te brengen voor het hoog opgelopen conflict tussen werknemers en werkgevers in het streekvervoer.

Staken doe je niet voor de lol, stelt Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van de FNV. ‘Maar in dit geval is er - nog steeds - geen keuze. Ook reizigers zijn de dupe van de veel te strakke schema’s in het streekvervoer. Ze moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt en missen aansluitingen.’ De dienstverlening is door de enorme tijdsdruk verre van optimaal en veilig.

Duperen

De Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn verrast door de aankondiging van de bonden dat zij vanaf maandag voor onbepaalde tijd gaan staken. Voorzitter Fred Kagie van de VWOV meldt dat de aangestelde bemiddelaars nog niet concreet gestart zijn. ‘Maar vier dagen later kondigen de bonden nieuwe stakingen aan. Nu zelfs voor onbepaalde tijd. Dit zal ongelooflijk veel reizigers duperen en het is echt onnodig.’

Volgens Kagie nemen de werkgevers de signalen heel serieus. ‘Alle bedrijven nemen nu al concrete maatregelen om de werkdruk aan te pakken. We zorgen er in alle bedrijven voor dat er in de nieuwe roosters, waar dat nog niet het geval was, gemiddeld elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan. Ook nemen we per regio en bedrijf aanvullende maatregelen. Daarnaast ligt er een loonbod van 2,75 procent per jaar voor drie jaar.‘

Eisen bonden

De vakbonden eisen per 150 minuten 5 minuten extra betaalde pauze, ongeacht de situatie. Dat komt volgens de werkgevers neer op een jaarlijkse kostenstijging voor de ov-bedrijven van zo’n 5 procent. Kagie: ‘Dat is echt niet haalbaar of betaalbaar en als maatregel is het ook niet nodig’.

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.