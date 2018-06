Vol open podium bij Sunsation

Het Open Dichtpodium van Festival Sunsation op vrijdagavond zit helemaal vol. 'Voor het eerst sinds we dit podium bieden aan Flevolandse amateurdichters en -schrijvers, hebben we de aanmelding moeten sluiten,' zegt oprichter en bestuurslid Thom Ummels.

'Gingen we uit van 60 minuten, zitten we nu reeds op twee uur aan voordrachten.'

Komend weekend staat de 37e editie van het oudste culturele festival van Flevoland op het programma. En natuurlijk weer op een unieke locatie: Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Swifterbant.

Vrijdagavond is het open podium en is er de voorstelling 'Koerikoeloem'. Zaterdagochtend om 5.00 uur is het hoofdprogramma, met dit jaar Doe Maar-oprichter Ernst Jansz (en band) als muzikale gast.

Kijk voor meer informatie op de website: www.festivalsunsation.com