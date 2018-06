Vermist in omgeving Marknesse: Romy van 15

Het meisje werd dinsdagochtend omstreeks 11.30 uur als vermist opgegeven. De politie meldt dat het gaat om een zorgelijke vermissing. Meer kan de politie vanwege de privacy van het meisje niet geven. Bij de zoekactie heeft de politie ook de helikopter ingezet.

Het gaat om Romy 15 jaar. Romy is 1.65 m lang en heeft een slank postuur. Verder draagt Romy een grote bril en heeft donker blond haar tot op de schouder. Wat voor kleding Romy aanhad op het moment van de vermissing is niet bekend. Mensen die meer informatie hebben over de vermissing kunnen contact opnemen met de politie via 112.

Vermist Oosteinde Marknesse meisje Romy, 15 jaar, 1.65 meter lang, slank postuur, grote bril donker blond haar tot schouder, kleding onbekend. Tips? Bel nu 112.