Twaalf Urker scholen strijden in finales Grote Verkeersquiz Urk

Jochem van Gelder – bekend van Praatjesmakers – presenteert de quiz. Tijdens de finale gaan twaalf scholen de strijd met elkaar aan om te zien welke school het meest weet over verkeersregels en het beste verkeersinzicht heeft.

De voorrondes op alle basisscholen op Urk hebben de afgelopen weken plaatsgevonden. De halve finales starten vrijdag om 10.30 uur. Direct aansluitend vinden de finales plaats, rond 12.00 uur wordt de wisselbeker aan de winnende school uitgereikt door burgemeester Pieter van Maaren.

Halve finale en finale

Van elk van de twaalf scholen spelen de twee beste leerlingen mee in de halve finales. Klasgenoten kunnen hen vanuit de zaal aanmoedigen met spandoeken en kunnen de score zien op een groot scherm. De deelnemers beantwoorden vragen over lokale verkeerssituaties die worden getoond met foto’s. Het zijn allemaal situaties waarmee de leerlingen zelf ook in aanraking kunnen komen. De vier beste scholen uit de halve finale spelen aansluitend mee in de finale. Het duo met de beste kennis van verkeersregels en verkeersinzicht wint deze finale. Zij ontvangen een grote wisselbeker. Daarnaast is er een prijs voor de school met het leukste spandoek.

Provinciale finale op 29 juni

De twee best presterende scholen tijdens deze finale mogen op 29 juni Urk vertegenwoordigen tijdens de grote Provinciale Verkeersquiz die wordt gehouden in het Agora theater van Lelystad.

Verkeerseducatie door middel van verkeersquiz

De gemeente Urk vindt verkeerseducatie op basisscholen erg belangrijk, omdat kinderen een kwetsbare groep in het verkeer vormen. Daarom moeten kinderen leren hoe ze zich op een veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Hiermee worden ongelukken voorkomen en neemt de verkeersveiligheid toe. Door van de verkeerslessen een strijd te maken, zijn kinderen meer gemotiveerd om mee te doen, ze willen immers graag winnen. Daarnaast worden scholen en docenten gestimuleerd goede verkeerslessen aan te bieden.