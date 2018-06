Eerste paal geslagen van nieuwe locatie van Philadelphia

Wethouder Wiemer Haagsma heeft vorige week de eerste paal geslagen van de nieuwe locatie van Philadelphia in Emmeloord.

Op het voormalige PWA-terrein komt de nieuwe zorglocatie die de huidige locatie aan de Oude Vlie vervangt. Op de nieuwe locatie komen in totaal 45 mensen te wonen. Het gaat om mensen met een meervoudige beperking en ouderen met een verstandelijke beperking.

Het pand is gericht op de toekomst en duurzaam. Philadelphia zet in op een goede samenwerking met de buurt, belangenverenigingen en collega organisaties. De verwachte opleverdatum is september 2019.