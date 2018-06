Bestelbusje brandt volledig uit in Tollebeek

Op de Brakken in Tollebeek is dinsdagochtend een bestelbusje grotendeels uitgebrand.

Door nog onbekende oorzaak vatte het voertuig iets voor 08:30 uur vlam. De hovenier was onderweg zijn naar zijn klus, toen er rook onder de motorkap van het busje vandaan kwam. Het busje kon worden stilgezet voor een tweetal woningen. Een bluspoging van buurtbewoners mocht niet slagen, de vlammen grepen te snel om zich heen. Wel wist de hovenier, met behulp van een heftruck, een vat diesel uit de laadbak veilig te stellen. Hiermee werd erger voorkomen.

De brandweer kwam even later met spoed ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de cabine compleet door de brand werd verwoest. Een zwarte rookwolk was korte tijd goed zichtbaar boven Tollebeek. Wat de precieze oorzaak van de brand is geweest, is nog onbekend. Niemand raakte bij de brand gewond.

Tekst: Ginopress