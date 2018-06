Australische band in De Klos

Emmeloord Poppodium De Klos aan de Meldestraat 2a in Emmmeloord gaat zaterdag 30 juni ‘down under’. Te gast is de uit Australië afkomstige formatie Tailor Birds. De deur voor het optreden gaat open om 21.30 uur en er wordt entree geheven.

Tailor Birds is geen band als alle andere. De Australische maakt spannende elektrische vioolmuziek, wereldfolk op zijn best en muziek op zijn meest rauwe manier. Afkomstig uit Australië verdelen de bandleden hun tijd tussen hun thuisland en Europa.

Tailor Birds is geen onbekende in Europa. De band speelde al vaker op dit continent en is terug voor wat alweer de zesde Europese zomertour is. Behalve Nederland worden Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk aangedaan. Er zijn tijdens de tour shows met band maar ook soloshows van frontvrouw Sophie Kinston. De show in De Klos is een soloshow.

Begin 2018 kwam het tweede album ‘Stilts on the water’ van Tailor Birds uit. Tijdens de show in De Klos speelt Sophie Kinston zowel oude als nieuwe nummers. Met die laatste geeft ze een voorproefje van het derde album. Tailor Birds verweeft klassieke, experimentele en folkmuziek met als doel muziek te maken die positieve energie geeft aan iedereen. Sophie vertelt verhalen over liefde, verlies, hoop en dromen dat alles mogelijk is. Ze verbindt haar publiek om iets goeds te geven in een wereld die voortdurend aan het veranderen is. Dit is muziek om te inspireren, de geest te prikkelen en uit te dagen.

Meer informatie over het optreden van Tailor Birds en over poppodium De Klos is te vinden op de site van De Klos: www.de-klos.nl.