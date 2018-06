Team Oostenrijk wint landenmarkt Emelwerda College

Leerlingen 3 havo en 3 vwo van het Emelwerda College presenteerden ‘hun’ land op de landenbeurs die vrijdag werd gehouden in de school.

De 3e klassers hebben het hele jaar gewerkt aan Europese thema’s en zich daarbij in kleine groepen verdiept in een van de 28 landen. Alle Europese landen waren vertegenwoordigd door een groepje leerlingen. Winnaars werden de leerlingen die zich verdiept hadden in Oostenrijk: Sofie van den Werff, Marlot Kuiken, Elise van Veen en Lisanne Kempenaar.

Lisanne bedacht de rode voetstappen die bij binnenkomst van de gymzaal naar het goed verzorgde kraampje van Oostenrijk leidden. Daar werden de bezoekers opgewacht door de enthousiaste leerlingen die in Oostenrijkse kleding het land van hun keuze aanprezen. Team Oostenrijk won met hun presentatie een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Met deze eindpresentaties werd het project internationalisering van dit schooljaar afgesloten. Eerder dit jaar vonden er uitwisselingen plaats naar Tsjechië en Tenerife.

Het project internationalisering zorgt ervoor dat leerlingen ervaring opdoen in buitenlandse contacten. Bij het project zijn verschillende andere Europese landen als Spanje, Ierland, Polen, Frankrijk, Engeland en Noorwegen betrokken. Het Emelwerda College is European Parliament Ambassador School en daarmee gekwalificeerd als Ambassador School van het Europees Parlement. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Ze nemen kennis van de Europese democratie en ontwikkelen hun vaardigheden met betrekking tot Europees burgerschap.