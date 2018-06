De tweede editie van het Openlucht Spektakel Vollenhoven wordt gehouden van donderdag 28 juni tot en met zondag 1 juli. Niet minder dan tien verenigingen en groepen verlenen hun medewerking aan dit spektakel in de open lucht. De tuin van Marxveld is het decor voor de optredens.

In 2017 werd het Openlucht Spektakel voor het eerst gehouden op initiatief van een aantal Venose verenigingen. Het was een voorzichtig begin, maar al snel was duidelijk dat een vervolg niet kon uitblijven: het evenement viel in de smaak.

De tweede editie is groter van opzet. De organisatie van het Openlucht Spektakel is trots op het feit dat dit jaar maar liefst tien verenigingen en groepen hun medewerking verlenen.

Het Openlucht Spektakel wordt donderdagavond 28 juni geopend door Vox Humana. Dit koor is op tournee door Europa en komt ook langs in Vollenhove. Vox Humana is een kamerkoor dat bestaat uit studenten van de universiteit van Oslo. Het koor zingt à capella de meest uiteenlopende genres.

Er zijn ook de nodige verrassende combi-optredens. Zo treden de Vollenhoofsch Fanfare en Basement Bigband samen op. De Toutenburgher Muzikanten doen van zich horen samen met het Vollenhoofsch Visscherskoor.

Dit jaar staat ook in het teken van de jeugd. Zaterdagmiddag 30 juni is gevuld met optredens van jeugdtoneel, jeugdslagwerkgroep en jeugdfanfare met een omlijsting door straattheatergroep Sjeu.

Zondag 1 juli begint met een openluchtdienst. Christelijk gemengd koor De Zeeklank en het Emmeloords Mannenkoor vullen ’s middags de tuin van Marxveld met hun klanken.

Het Openlucht Spektakel is gratis toegankelijk en voor jong en oud. De organisatie nodigt iedereen dan ook van harte uit om te komen luisteren en kijken in de sfeervolle tuin van Marxveld. Deze is tijdens het spektakel omgetoverd tot een mooi openlucht theater met zitplaatsen voor iedereen en een overkapping voor schaduw of tegen een buitje.

Het programma ziet er als volgt uit. Donderdag 28 juni: 20.00-21.00 uur Vox Humana; vrijdag 29 juni: 20.00-22.00 uur Vollenhoofsch Fanfare & Basement Bigband; zaterdag 30 juni: 13.30-14.00 Jeugdfanfare, 14.00-17.00 uur Sjeu, 14.00-14.45 uur Jeugdtoneel; 15.00-15.45 uur Jeugdslagwerkgroep VF/Jeugd VF, 16.00-16.45 uur Jeugdtoneel, 20.00-22.00 uur Toutenburgher Muzikanten & Vollenhoofsch Visscherskoor; zondag 1 juli: 10.00-11.00 uur Kerkdienst, 14.00-15.00 uur Zeeklank; 15.00-16.00 uur Emmeloords Mannenkoor. Een half uur voor aanvang van de optredens is de tuin open.