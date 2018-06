SC Emmeloord handhaaft zich in 2e klasse

Makkelijk ging het zondagmiddag allerminst, maar toch wist SC Emmeloord zich te handhaven in de 2e klasse. In de finale van de play-offs wonnen de Emmeloorders uiteindelijk met 3-1 van het sterke Dalen.

De thuisploeg kwam op een drukbezocht sportpark al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Het was Rubben Sinnema van Dalen die zijn eigen doelman passeerde en daarmee de 1-0 op het scorebord zette.

Hoewel SC Emmeloord op voorsprong kwam, bleken de bezoekers de sterkere partij. Na ruim een kwartier spelen kwam Dalen langszij via Nick Schuiling en daarna slaagden de bezoekers er wel in om de nodige kansen te creëren, maar niet om deze kansen om te zetten in doelpunten.

Emmeloord kon in de slotfase wel tweemaal toeslaan. Via Hans Langedijk en een fraaie treffer van Wouter van der Velden werd het 3-1. Daarmee bleek handhaving in de tweede klasse een feit.