Haringparty in Emmeloord voor het goede doel

Rotary Club Emmeloord en de BAN nodigen je op 28 juni van harte uit voor de Haringparty. ‘We beginnen om 17.00u in de Beurszaal van Theater ’t Voorhuys met haring en korenwijn. Hou je niet van haring? Geen probleem, er zijn ook bitterballen’, laat de organisatie weten. De opening van de avond wordt verzorgd door Hetty Klavers, Dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland. Gedurende de avond wordt er een tonnetje haring geveild door veilingmeester Gilbert Bastiaanssen, onder toeziend oog van Notaris Prummel. De opbrengsten van de haringparty gaa naar het Toon Hermanshuis. De kosten voor de avond bedragen €20,- Je kunt je ticket kopen via www.tickettekoop.nl/2018/haringparty

Toon Hermanshuis

Het Toon Hermanshuis biedt hulp bij het verwerken van ziekte en ondersteuning bij het opnieuw voorgeven van het leven na de ziekte. Je vindt er tijd en aandacht voor je verhaal, je kunt ervaringen uitwisselen, gewoon een kopje koffie drinken of deelnemen aan creatieve activiteiten. Vrijwilligers zetten zich in om het Toon Hermans Huis Emmeloord een gastvrije ontmoetingsplaats te laten zijn. Het Toon Hermans Huis Emmeloord is financieel geheel afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen en legaten van particulieren, bedrijven en fondsen www.thhemmeloord.nl

Programma

17.00 uur: Entree - Beurzaal Theater ’t Voorhuys (bij mooi weer buiten!)

17.30 uur: Opening door Mevr. Hetty Klavers Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

18.00 uur: Amerikaanse Veiling

20.00 uur: Afsluiting