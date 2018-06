De Hartlopers zamelen 12.000 euro in voor Ronald McDonald huis

De afgelopen maanden zijn er volop acties geïnitieerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor dé sponsorloop van het Ronald McDonald Kinderfonds. Zaterdag 23 juni staan ze om 14.00 onder de Dom in Utrecht aan de start.

24 uur

De fanatieke, grotendeels uit de Noordoostpolder afkomstige vrienden gaan 240 kilometer hardlopen in 24 uur. Dag en nacht, in weer en wind. Dat éne doel houdt hen op de been: geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis, zodat ouders dicht bij hun kind in het ziekenhuis kunnen zijn.

De Hartlopers is een team bestaande uit Onno Noordijk, Sanne Noordijk, Floris van de Beek, Rutger de Vos, Ilse de Vos, Ferry Medemblik, Melinda Buining, Fabian Herder, Ingrid Herder, Jeroen Gaal, Judith Thiesen , Tom de Munnik, Maaike van Meijel, Jeroen Ansink, Marloes Becker, Remco Meyaard en René Speelman.