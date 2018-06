Bezoek zeven Land Art projecten in één dag

Onderweg leren de deelnemers alles over de monumentale kunststroming Land Art, de unieke collectie van Flevoland en over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze polders. Nergens in de wereld ligt zo'n hoge concentratie landschapskunstwerken zo dicht bij elkaar als in Flevoland. Ze zijn van internationaal gerenommeerde kunstenaars: Robert Morris, Richard Serra, Piet Slegers, Marinus Boezem, Antony Gormley, Daniel Libeskind en Paul de Kort.

De dagtocht vindt nog tot en met september op elke laatste zondag van de maand plaats. Kijk voor meer informatie over kaartverkoop en de speciale groepskorting op de website van het KAF: www.kaf.nl .