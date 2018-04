Wereldartiest terug in polder

De in Emmeloord geboren en getogen Barry Drooger staat als wereldartiest DJ Frontliner zaterdagavond als hoofdact in de Nacht van Oranje op De Deel in Emmeloord.

Het is voor het eerst dat de Emmeloorder hardstyle DJ in zijn geboorteplaats optreedt. ‘Ik heb al wel eens in Nagele gestaan op het feest N50, maar Emmeloord wordt echt de eerste keer’, zegt hij op vrijdagmiddag enkele ogenblikken voordat zijn vlucht naar Bangkok vertrekt. ‘Ik reis twee dagen naar Thailand voor een show.’ Het zegt alles over zijn status als een van de meest prominente namen in de scene. ‘Ik vlieg de hele wereld over voor optredens van Australië tot de VS, ik kom overal.’

DJ Frontliner werd 33 jaar geleden als Barry Drooger geboren in Emmeloord en groeide op aan het Harderwijkpad. Hij ging naar basisschool Windkracht 10 en daarna naar het Zuyderzee College om vervolgens informatica en systeembeheer te doen op ROC Friese Poort in de stad. Al op de lagere school was hij bezig met het maken van muziek op zijn computer, maar pas in 2008 ging hij voor het eerst platen releasen. ‘Ik heb nog gewerkt bij Custom Media in Emmeloord. Als ik maar creatief bezig kon zijn.’

‘Het maken van muziek is keihard werken en begint op de slaapkamer. Het leuke is als mensen het leuk vinden wat je maakt. Als het publiek het oppakt begint het te draaien. De muziek komt op Spotify, YouTube maar bij mij eerst ook nog via platen. Dat het gewaardeerd wordt, daar kreeg ik veel energie en inspiratie van. Dan komt er een eigen platenlabel (label Keep It Up) en een boekingskantoor en groeit het allemaal naar wat het nu is’, vertelt hij in de vertrekhal van Schiphol. De lijst aan hits die hij heeft is niet meer te benoemen. ‘Het zijn er inderdaad zoveel.’

En wekelijks komen er nieuwe bij. Frontliner, die de bijnaam The Melodyman heeft vanwege zijn melodieuze tracks, werkt op dit moment aan een nieuw album. Dat doet hij in zijn studio in zijn huidige woonplaats Putten. Lange tijd woonde hij in Amsterdam, maar als polderjongen trok toch de rust. ‘Ik kom in veel grote steden en ik heb in Amsterdam gewoond, maar Amsterdam wordt te druk. Die rust die ik zoek past denk ik wel bij waar ik opgegroeid ben, maar ik het het ook nodig. Mijn baan vreet energie, want je vliegt vaak door heel wat tijdzones heen. Al leer je met de jaren wel omgaan met de jetlags en rare ritmes, maar daarbij is het belangrijk dat er thuis rust is.’ Daarbij doet zijn echtgenote Petra het management.

Zijn nieuwste tracks laat hij beslist horen in Emmeloord waar veel oude bekenden onder het publiek zullen zijn. ‘Mijn ouders wonen nog in Emmeloord, dus ik kom er nog geregeld. En ik heb er natuurlijk nog wel vrienden, al woon ik er al een poosje niet meer. Ook via Facebook houden we contact.’ Opmerkelijk is dat de gevierde muzikant nooit een opleiding in die richting heeft gehad. Op het Muzisch Centrum in Emmeloord kwam hij niet. ‘Ik heb geen muzikale achtergrond, ik moest het van het computeren hebben. In mijn ontwikkeling heb ik ook nooit hulp gehad, ik heb het zelf gedaan.’

Maar getuige de enorme schare fans en de vele boekingen vanuit de hele wereld is de Emmeloorder een bijzonder natuurtalent in de scene. Na de vele optredens op de grootste festivals van de wereld is hij zaterdag voor het eerst te horen in zijn geboorteplaats op het dancefestival Nacht van Oranje.

