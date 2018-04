STOPPELS | Demissionair

Vandaag zou hier eigenlijk een Stoppel moeten staan geschreven door een lid van het college van burgemeester en wethouders. Het college is echter demissionair en dat betekent letterlijk dat ze de lopende zaken nog wat waarnemen; een 100-jarige wordt gefeliciteerd een congres bezocht of een lintje uitgedeeld of doorgeknipt, maar het protocol voor het al dan niet schrijven van een Stoppel is niet duidelijk. Volgende maand weer, met ons goedvinden?, vroeg communicatie. Tuurlijk, kunnen we even lekker roddelen.

Andries Poppe en Hennie Bogaards hebben het vast druk met het bijwerken van hun dossiers om ze goed te kunnen overdragen. Aan wie? Ja, dat is de vraag. In de wandelgangen van het gemeentehuis worden de namen van CDA-lijsttrekker Marian Uitdewilligen uit Luttelgeest genoemd en voor de ChristenUnie/SGP wil de gemeentelijke voorman Anjo Simonse de wethoudersjas wel aantrekken. En verder blijft Hans Wijnants. Zijn liberale partij mag na de biecht voor haar losbandige koopzondaggedachten tijdens de verkiezingscampagne weer meedoen in het nieuwe college. Hij zou niet durven om een Stoppel te schrijven. Een verkeerde gedachte op papier en hij mist de regeringsboot alsnog. Een avond mocht Rien van der Velde nog stiekem hopen dat hij met de zetelwinst van de PvdA aan zou mogen schuiven, maar die zinspeling van de informateurs in een persbericht was een schijnbeweging. Bij een kop koffie had Wijnants zijn bestuurlijke hagje een ochtend later al gered.

En Wiemer Haagsma komt natuurlijk met de PU weer terug in het college wat een vreugdedansje opleverde bij een lerares op het Emelwerda College die nu mag blijven omdat Haagsma geen gebruik hoeft te maken van zijn terugkeergarantie. Ook hij houdt liever de pennenkaken op elkaar, omdat de kandidaat-wethouder ook weer gestemd moet worden door de raadsleden.

De burgemeester dan, die staat boven alle partijen, en schrijft graag. Jawel, maar die heeft andere dingen aan zijn hoofd met zijn aanstaande pensioen in september. Het schijnt dat zijn huis te koop staat. Hij moet alles netjes hebben voor bezichtigingen en is druk met opruimen. Bovendien is hij naar verluidt op zoek naar een plek waar zijn kruisertje mooi bij de achtertuin afgemeerd kan worden. Dat wordt vast een provincie noordelijk van Flevoland.

De polder moet de meivakantie nog even demissionair door, maar dan komt er een nieuw college met dito college-akkoord dat gelijk de kleuren van het voorjaar groener en duurzamer zal zijn dan ooit, al was het afgezien van principes, alleen maar de tijdgeest.

Cees Walinga