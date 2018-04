Rotary plaatst nieuw hek bij kinderboerderij

Het oude hek, destijds ook geplaatst door de Rotary, was nodig aan vervanging toe. Het nieuwe hekwerk is van kunststof gemaakt en is onderhoudsarm. De hardhouten palen van het oude hekwerk zijn hergebruikt. Het hek is bijna 300 meter lang.

Vrijwilligers van de kinderboerderij hebben het nieuwe hek in elkaar gezet. Het plaatsen van het hek is uitgevoerd door 5 leden van de Rotaryclub. De Rotaryclub ondersteunt hiermee de kinderboerderij. De afspraak voor het plaatsen van dit hek is gemaakt op de beursvloer in 2017.