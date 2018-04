Prentenboeken voor Kinderafdeling MC Zuiderzee

LELYSTAD

De kinderafdeling van MC Zuiderzee in Lelystad kreeg donderdag uit handen van Jos Bos van The Read Shop Kroonpassage een groot aantal prentenboeken overhandigd. ‘Het idee om de Kinderafdeling van MC Zuiderzee van deze mooie boeken te voorzien, komt voort uit het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’, zegt Bos. De missie van de initiatiefnemers is alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. ‘Want hoe heerlijk is het om je te verliezen in een prachtig verhaal’.