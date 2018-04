Officieel warmste 19 april ooit gemeten

Het is officieel de warmste 19 april ooit gemeten. In De Bilt werd het om 12:30 uur 24,4 graden. Het oude record dateerde uit 1988 en stond op 24,3 graden. De temperatuur zal vanmiddag verder oplopen naar 27 à 28 graden. Daarmee wordt het dagrecord flink aangescherpt en is het bovendien de eerste officiële zomerse dag (maxima in De Bilt van 25 graden of meer). In het zuidoosten loopt de temperatuur op naar 29 graden en er is zelfs een kleine kans dat het tot de eerste lokale tropische dag komt!

Tot dusver is het in Lelystad het warmst met 26,9 graden. Daarmee is ook het dagrecord voor 19 april over alle weerstations gebroken. Dit stond op 25,2 graden en was gemeten in 1988 te Volkel en in 2011 te Eindhoven. Ook dit record wordt dus verpulverd, aangezien het vanmiddag in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg ruim 29 graden wordt. Het is zelfs mogelijk dat de temperatuur net de tropische 30 graden aantikt.

Als het daadwerkelijk tot 30 graden komt dan beleven we een recordvroege lokale tropische dag. Tot dusver staat het vroegterecord op 21 april 1968. In Volkel werd het toen 30,5 graden en in Venlo en Gemert zelfs 32,2 graden.

Bron: Weeronline