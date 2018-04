Nieuwe vrijwilligers Huis voor Taal

De vrijwilligers zijn actief bij Huis voor Taal. Dat is voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, luisteren, lezen of schrijven. Zowel voor laaggeletterden als voor mensen voor wie Nederlands de tweede taal is. Met een groep van bijna 40 taalvrijwilligers begeleidt Huis voor Taal wekelijks zo’n 55 deelnemers in kleine groepjes en soms één op één. De groepjes komen wekelijks bij elkaar in de Bibliotheek of in de Stieltjeswoning.

Huis voor Taal is een samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek, ROC Friese Poort en Stichting Carrefour. Wie ook taalvrijwilliger wil worden kan contact opnemen met VIA Carrefour van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00 uur, t: (0527) 630004, e: via@carrefour.nu