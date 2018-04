Nieuw vlonderpad in De Wieden

Vrijwilligers van Natuurmonumenten pakten de afgelopen maanden het ongeveer één kilometer lange traject aan en presenteerden woensdag trots het resultaat van hun noeste arbeid. ‘Zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest’, zei beheerder Bea Claessens van Natuurmonumenten bij de opening. Met foto’s van de vrijwilligers in weer, wind en zon onderstreepte ze die stelling nog eens. ‘Deze gouden krachten, en sommigen bijna elke dag van de week, vervingen de afgelopen maanden het houten pad door duurzaam materiaal dat decennialang meegaat’, aldus Claessens.

Groot voordeel van het nieuwe materiaal is bovendien dat het de toegankelijkheid van het pad sterk verbetert. Na de opening maakten enkele rolstoelers zonder problemen het rondje. ‘Ook voor mensen met een visuele beperking is dit pad nu goed toegankelijk. Op de informatiebordjes langs het traject staat ook informatie in braille’, vertelt Erica Prikken van Natuurmonumenten.

De kleine kilometer over de vlonders maakt bezoekers wegwijs in het landschap van De Wieden. Onderweg zien ze de verschillende stadia van verlanding met tekst en uitleg over het beheer daarvan voorbijkomen, van open water tot moerasbos. Claessens wees in haar toespraak op de ontwikkeling die het Bezoekerscentrum de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. ‘In 2011 openden we het vernieuwde centrum en sindsdien zijn er een theehuis, een vergaderruimte en de EcoWaterLiners bij én er komt binnenkort een Oerr-speelnatuur. Ook kunnen bezoekers de watertoren beklimmen. Met dit vernieuwde pad voegen we opnieuw iets toe.’