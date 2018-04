Jop Fackeldey geïnstalleerd als vijfde gedeputeerde

PvdA-politicus Jop Fackeldey is van zijn werkkamer op het stadhuis in Lelystad naar de bestuursvleugel van het Flevolandse provinciehuis vertrokken. Woensdag werd hij als vijfde gedeputeerde geïnstalleerd.

Energieagenda en openbaar vervoer

Na een aantal jaren wethouder te zijn geweest in de gemeente Lelystad, neemt Fackeldey zitting in het college van Gedeputeerde Staten. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Flevolandse energieagenda en het openbaar vervoer in de provincie. Als wethouder was hij ook nauw betrokken bij het dossier Lelystad Airport, maar dat thema valt op provinciaal niveau onder de portefeuille van zijn collega Jaap Lodders.

Harold Hofstra

Een kleine maand geleden trad ook Harold Hofstra (ChristenUnie) toe tot het college. Samen met hem neemt Fackeldey de plaats in van SP-gedeputeerde Ad Meijer. Na een turbulente periode zag hij zich genoodzaakt om zijn taken in Flevoland neer te leggen.

Tamara Strating werd woensdag beëdigd als statenlid voor de ChristenUnie. Zij bezet de vrijgekomen zetel van partijgenoot Harold Hofstra.