Gesponsord door Poiesz I Poiesz supermarkten kent al 95 jaar ‘de smaak van het Noorden’

Het is dezer dagen een komen en gaan van media bij het Poiesz hoofdkantoor aan de Edisonstraat in Sneek. Algemeen directeur Piet Smit en commercieel directeur Rob Terstappen staan de journalisten graag te woord. Maar niet alleen de media, ook andere geïnteresseerden worden op hun wenken bediend: tijdens een rondleiding krijgen ze een kijkje in de keuken van het jubilerende familiebedrijf. Het is typerend voor Poiesz: persoonlijk contact en weten wat er leeft onder je klanten.



,,Het hele jaar staat bol van de activiteiten”, zegt Terstappen. ,,Het delen van een 9,5 meter lange en 9,5 meter brede oranjekoek is daar een voorbeeld van. Samen met banketbakker Van de Leur uit Bolsward is het idee van de grootste oranjekoek verder uitgewerkt en zodoende verdelen we vandaag 25.065 stukjes oranjekoek over onze filialen. Deze oranjekoek wordt aangeboden aan zorgcentra in de gebieden waar één van de 69 filialen van Poiesz gevestigd is. We willen graag dat cliënten en medewerkers van zorgcentra meedelen in de feestvreugde”, aldus Smit.

,,De klanten kunnen daarnaast het hele jubileumjaar profiteren van mooie en unieke aanbiedingen. Als Poiesz supermarkten bestaan we nu eenmaal bij de gratie van de klant.”

Van groentezaak tot supermarkt

In 1923 openden Lodewijk Poiesz en zijn vrouw Wietske een kleine groentezaak aan de Havenstraat in Sneek. Met succes: Lodewijk moest al snel op zoek naar een groter pand. In 1938 was de verhuizing naar het Grootzand 30 een feit.



,,Ook dit was al snel te klein”, vertelt Smit. ,,Het pand werd driemaal verbouwd en uitgebreid. Daarna verhuisde de winkel naar een groter pand aan het Grootzand 22, waar in 1962 het begrip supermarkt werd geïntroduceerd. Inmiddels waren de drie zonen van Lodewijk en Wietske – Gerard, Willem en Theo – ook al jaren actief in de zaak. Poiesz opende daarna steeds meer vestigingen en het bedrijf breidde steeds verder uit. Anno 2018 hebben we 69 vestigingen en vijfduizend medewerkers. En ook al komt in de directie de familienaam Poiesz niet meer voor, nog altijd is het voor honderd procent een familiebedrijf.”

Lokale telers

Poiesz supermarkten werkt graag samen met lokale telers en polst voortdurend wat er leeft bij de consument. ,,Welke gewoonten en smaken vinden ze leuk en lekker?”, vat Terstappen samen. ,,Wij noemen dat ‘de smaak van het Noorden’.



,,We steken veel tijd en energie in de relatie met onze klanten. Zo weten we uiteraard dat in Fryslân de echte Friese gebruiken en sporten zoals fierljeppen en skûtsjesilen erg gewaardeerd worden. Net als het eten van oranjekoek en het drinken van Berenburg. Waar zijn we in Fryslân trots op? Die gewoonten en producten vertalen we naar onze uitgebreide reclamecampagnes. Regelmatig laten we klanten een product eerst proeven, voordat het uiteindelijk via een lokale aanbieder bij ons in de supermarkt komt.



Terstappen geeft een mooi voorbeeld: ,,Onlangs hielden we een bierproeverij bij bierbrouwerij Us Heit in Bolsward. Klanten konden diverse smaken bier proeven en uiteindelijk kwam daar een favoriet Noorderkrachtbiertje voor Poiesz supermarkten uit. Zo laat je mensen meedenken en -praten. Beleving is heel belangrijk in ons bedrijf.”

Rooskleurige toekomst

Poiesz mag zich in 2018 de ‘beste supermarkt van Nederland’ noemen. Een mooie titel en er wordt iedere dag hard gewerkt om deze waar te maken. ,,We hebben korte lijntjes en een hoge gunfactor”, legt Terstappen uit. ,,Daarbij maken onze medewerkers het verschil, ze zijn loyaal en staan graag in ‘hun theater’. Ze krijgen trainingen en opleidingen om klanten zo persoonlijk mogelijk te helpen. Sinds kort is Poiesz de trotse eigenaar van ‘Van Smaak’: een bedrijf dat warme maaltijden maakt en bezorgt. Deze bezorging wordt sinds kort gecombineerd met de bezorging van boodschappen in dezelfde auto’s. Boodschappen brengen en maaltijden bezorgen; het is een hele logische, mooie combi.”

,,De toekomst zien we dus uitermate rooskleurig in”, zegt Smit tot besluit. ,,In 95 jaar tijd is Poiesz een begrip geworden in Noord-Nederland. Een sterk merk dat andere supermarkten prima het hoofd kan bieden. We zijn nu eenmaal beter in de opbouw van relaties met onze klant.”