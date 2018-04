Bijna 180.000 bezoekers bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek trok vorig jaar in Emmeloord 179.690 en op Urk 84.274 bezoekers. De organisatie is trots op die cijfers.

De bieb in Emmeloord heeft 14.382 leden en Urk telt 7.336 leden. In Emmeloord werden 57.126 boeken uitgeleend en op Urk kam de teller op 19.318. Opvallend is het grote aantal activiteiten dat plaatsvindt in de boekenuitleen. In Emmeloord 681 en op Urk 199. Activiteiten variërend van boeiende lezingen tot vrolijke kindervoorstellingen. Samen met partners in het brede onderwijsveld, het sociale- en culturele domein worden er activiteiten aangeboden om kennis te delen, ruimte te bieden voor persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie. De bibliotheek staat in het hart van de samenleving en is er voor alle inwoners voor de meest uiteenlopende zaken, van het lezen en lenen van boeken tot het ontdekken hoe een 3D printer werkt.

College Tour

In 2017 is het startsignaal gegeven voor het organiseren van een College Tour samen met jongeren uit de Noordoostpolder, een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen het Voortgezet Onderwijs, Gemeente Noordoostpolder, Theater ’t Voorhuys en FlevoMeer Bibliotheek. In 2018 zullen we daar zeker meer van zien.

Alle activiteiten organiseert FlevoMeer Bibliotheek om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners. De organisatie zet een koerswisseling in en gaat de komende jaren nog meer optreden als cultureel ondernemer, bij voorkeur in samenwerking met andere partijen. ‘Samen bouwen aan de toekomst om in dialoog een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan gelukkige, ontwikkelde, taalvaardige en zelfredzame Flevolanders’, aldus de bibliotheekorganisatie.