A6 bij Almere komend weekend afgesloten

Vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot en met maandagochtend 5.00 uur is de A6 in beide richtingen dicht tussen Almere Stad (afrit 5) en knooppunt Almere. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A1.

Sloop viaduct

De A6 wordt afgesloten in verband met de sloop van het oostelijke deel van het viaduct Buitenhout (Tussenring). In het najaar van 2017 is het westelijk deel van het Buitenhoutviaduct gesloopt. De afgelopen maanden heeft Parkway6 op deze plek een nieuw, breder viaduct gebouwd in verband met de toekomstige extra rijstroken op de A6. Deze is 5 april in gebruik genomen.

Veiligheid

Door de A6 tijdens de sloop van het viaduct in beide richtingen af te sluiten wordt de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker geborgd. Ook kan Parkway6 het werk in een kortere tijd uitvoeren, waardoor de verkeershinder beperkt blijft tot één weekend.

De werkzaamheden worden zowel overdag als in de nacht uitgevoerd. Na de sloop van dit deel wordt direct gestart met de bouw van het nieuwe viaduct.