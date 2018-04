Samenwerking SC Emmeloord en Roossien gestopt

‘Het is nooit leuk een dergelijke beslissing te moeten nemen, maar helaas is er onvoldoende vertrouwen dat ons eerste elftal zich onder zijn leiding zou handhaven in de 2e klasse’, laat de TC weten. Naast Arnold stopt ook Dennis Lanters per direct als assistent-trainer, zo maakt de club bekend. Vanaf morgen staan Dick Schuurman en Rob Nugter voor de groep.

Samen met Jan Arjen Kooij vormen zij tot het einde van het seizoen de trainersstaf van SC Emmeloord. Schuurman en Nugter zijn geen onbekenden van de vereniging. Schuurman was de afgelopen drie seizoenen al hoofdtrainer van het eerste elftal en heeft onlangs het diploma TC 1 behaald. Nugter is jaren assistent trainer van het eerste elftal geweest en zou aankomend seizoen al terug keren bij de club. ‘We zijn erg blij dat zij ons tot het einde van het seizoen willen helpen te handhaven in de 2e klasse’, aldus de TC.