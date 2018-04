Mascotte zoekt talent

Voor een nieuw op te richten jeugdkoor zoekt het Cultuurbedrijf in samenwerking met La Mascotte nieuw zangtalent in de leeftijd van 10-12 jaar, zowel jongens als meisjes.

Dit koor zingt en speelt wekelijks theatermuziek en werkt daarbij toe naar een grote podiumpresentatie in november 2018. Dan wordt "Clairette" opgevoerd, een muzikaal theaterstuk waarin het nieuwe jeugdkoor een prominente plek krijgt. Dit koor staat onder leiding van Marian Huitema, zij traint iedere dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur de stembanden van de deelnemers en werkt tevens aan expressie en vertelkracht. Vanaf 15 mei tot aan november wordt er circa 25 keer geoefend.

Heb jij affiniteit met zang, dans en theater? En wil je graag meedoen? Of het gewoon eens een keer proberen? Dat vinden we leuk! De kosten bedragen slechts 10 euro per maand, gedurende een periode van 7 maanden. Opgave via: secretaris@lamascotte.nl, graag vóór 1 mei.