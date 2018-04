Energieloketten Urk en NOP

Wethouder Andries Poppe, Peter Brouwer, voorzitter van de EnergiePioniers en Vera Dam, directeur van Natuur en Milieufederatie Flevoland gaven de aftrap van het loket dat online woningeigenaren helpt met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie. Naast de digitale service kunnen bewoners ook advies krijgen via een spreekuur, telefoon of mail.

Op de site: www.energieloketflevoland.nl/gemeente/noordoostpolder kunnen inwoners een formulier invullen dat binnen vijf dagen een antwoord garandeert, aldus Dam. Bij de opening waren ook de partners FlevoMeer Bibliotheek en Mercatus aanwezig. Volgende week wordt het plaatselijke loket van Zeewolde nog toegevoegd, zodat alle zes gemeenten in Flevoland de voorziening hebben. De lokale sites vloeien voort uit een sterkte zwakte analyse van het Natuur en Milieufederatie waarbij vindbaarheid en zichtbaarheid laag scoorde.

Poppe is blij met de nieuwe service. ‘Het is zeker dat we van het gas af moeten, maar er zijn nog veel vragen. Daar kunnen mensen hier voor terecht.’ Brouwer benadrukt dat er volop ingezet moet worden op zonnepanelen op daken om de dure grond te ontzien. ‘De grond in Nederland is te schaars voor zonneweides. We halen veel rendement uit de grond, daar ook nog energie aan toevoegen lijkt me niet verstandig. Het mag ons niet gebeuren dat we daar spijt van krijgen.’