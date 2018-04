Burgers helpen bij profiel burgemeester

In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Noordoostpolder worden de wensen van de inwoners van de gemeente gepolst.

Aan welke eisen, wensen en verwachtingen moet de nieuwe burgemeester van Noordoostpolder voldoen? De gemeenteraad wil graag van inwoners weten wat zij belangrijk vinden en stelde hiervoor een enquête op. Met de resultaten van de enquête stelt de raad een zogeheten ‘profielschets’ op. Hierin geeft de raad aan welk type burgemeester de gemeente Noordoostpolder nodig heeft. Inwoners kunnen de enquête invullen op noordoostpolder.nl/peiling. De enquête staat 19 en 26 april ook in weekblad De Noordoostpolder.

De gemeenteraad bespreekt de uiteindelijke profielschets met Leen Verbeek, de Commissaris van de Koning, in een aparte profielschetsvergadering. Daarna wordt de vacature officieel opengesteld. Burgemeester Aucke van der Werff kondigde begin dit jaar aan per 1 oktober te stoppen. Het streven is om zo snel mogelijk na het vertrek van Aucke van der Werff een opvolger te installeren.