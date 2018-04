Beleeftuin Alzheimer patiënten Vollenhove

Voor de appartementen is een groot grasveld dat zich prima leent voor het realiseren van een beleeftuin. Vrijwilligers van de cliëntenraad en medewerkers van ZONL hebben de handen ineen geslagen om deze voorziening te realiseren. Ze bezochten een Alzheimertuin in Haren die als model moet dienen. De tuin bestrijkt ongeveer 800 vierkante meter waarvan ongeveer 60 strekkende meter moet worden voorzien van een afrastering met bewaakte looppoorten, verder zullen er een aantal terrassen, looppaden, waterpartij, kippenhok en volière gerealiseerd worden. Het Terra Groencollege in Meppel biedt ondersteuning en zal het tuinontwerp belangeloos verzorgen.

Om het financieel mogelijk te maken is sponsoring nodig. Het eerste geld is binnen zodat dit voorjaar de eerste fase uitgevoerd kan worden. Verder wordt een beroep gedaan om vrijwilligers en mensen die materialen, zoals betontegels beschikbaar willen stellen. Stekken of delen van vaste planten zijn in een later stadium welkom.

Meer info op www.steunpunt-ouderen.nl onder het menu Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg of mail naar: cr-nieuwclarenberg@zorggroep-onl.nl.