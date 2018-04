Voorjaarsconcert “Echo der Golven”

Seniorenorkest “Echo der Golven” houdt vrijdag 20 april om 20.00 uur haar voorjaarsconcert in De Ontmoeting aan de Europalaan 42 in Emmeloord.

Het senioren orkest lijkt zichzelf ieder jaar muzikaal weer een beetje te vernieuwen. Dirigent Jan Huzen: ‘Enkele jaren geleden zijn we begonnen om met wat meer ensembles te werken en ook ieder concert één of meer moderne stukken in te voegen. Als je dat als orkest nog niet gewend bent, dan is het wennen én hard werken geblazen. Toch gaat het iedere keer beter en is het natuurlijk geweldig om met amateur muzikanten die verandering mee te maken!’

Op het programma vrijdag “From the Sea” door Geert Jan Kroon, geschreven in opdracht van alle brassbands en harmonie- en fanfareorkesten uit de polder, ter gelegenheid van de viering van het 75 jaar Droog vorig jaar. Bij de première van dit stuk, op 7 oktober 2017 werd het met meer dan 150 muzikanten uit de polder gespeeld. en vervolgens hebben de meeste verenigingen dit ook zelfstandig uitgevoerd op hun concerten. Bijzonder is ook het saxofoonkwartet, dat bestaat uit sopraan-, alt-, tenor- en bariton saxofoons, allemaal bespeeld door leden van het seniorenorkest. Zij brengen het werk “Oude Hongaarse Dansen uit de 17e eeuw” geschreven door Ferenc Farkas (1905 -2000) en een bewerking van Anton Verweij en onder leiding van Jan Huzen.

Kaarten à € 7,50 (inclusief één consumptie) zijn aan de zaal verkrijgbaar of te bestellen bij J. Andringa tel. 0527-617902.