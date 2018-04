Twee Friese Poort Stars uit Emmeloord

De ROC Friese Poort vestiging in Emmeloord leverde maandag in een met 500 mensen bezette Stadsschouwburg Harmonie in Leeuwarden twee winnaars van de ROC Friese Poort STAR Awards 2018.

Issam Dahri ging als verkoopspecialist met een Award naar huis. Issam heeft zijn gedrag op school zo aangepast dat hij van een 'etter' in een spetter is veranderd. Naast het feit dat Issam zich als student enorm ontwikkelt, draait hij diverse retail projecten op buitengewoon gemotiveerde en gepassioneerde wijze. Naast deze projecten (stroopwafelproject en organisatie kerstmarkt) heeft hij zich volledig vrijwillig opgeworpen als rechterhand van de organisatie van de empathieweek in Emmeloord. De organisatie is lyrisch over zijn gepassioneerde bijdrage. Zijn rol in de klas maar ook in zijn omgeving zal door zijn veranderende beeld van 'onderwijs volgen' en het inzicht van het nut van opleiden doorwerken in zijn toekomstbeeld. Dit had een jaar geleden niemand van de collega’s kunnen bedenken. Issam is echt een 'STAR' van de afdeling Handel & Ondernemerschap in Emmeloord!

Het Pioniertje

De tweede winnaars waren Petra Schouten, Justin van der Poel, Kay Oosterkamp, Rixt Beukens en Jurgen Brouwers van studentcompany 'Het Pioniertje'. Zij hebben een polderkoek ontwikkeld in samenspraak met een lokale bakker. De polder verdiende een eigen koek vonden zij. Naast de Bossche bol (Den Bosch), Blokzijlerbrok (Blokzijl), het Blauwvingertje (Zwolle) en Oranjekoek (Friesland) is er nu dus ook Het Pioniertje. Het product op zich is natuurlijk het proces van ontwikkeling dat de studenten mee hebben gemaakt. Erg bijzonder. Een ondernemende houding die bijna terug te proeven is in de koek. Dat smaakt naar meer. De studenten hebben er voor gezorgd dat de pioniersgeest van de Noordoostpolder bij de bezoekers op het netvlies en de smaakpapillen komt en blijft. Studenten hebben lokale horecabedrijven gecontracteerd om de koek te serveren.

De STAR Awards-verkiezing is onderdeel van het exellentieprogramma van ROC Friese Poort voor talentontwikkeling.