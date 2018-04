Recordaantal amfibieën bij Voorsterbos

De vrijwilligers controleerden ruim 3 weken lang elke dag de rasters langs de Leemringweg en de Voorsterweg. Eén voor één werden de amfibieën geteld voordat ze aan de overkant veilig hun weg konden vervolgen. In totaal werden 25.038 kikkers, 6145 padden en 131 salamanders overgezet. Opvallend was de hoeveelheid amfibieën die langs de Voorsterweg overgezet zijn. Dat aantal was nog nooit zo hoog.

Faunapassage

Natuurmonumenten is met de provincie in overleg over faunapassages aan de Leemringweg. Wanneer de provincie groot onderhoud aan de Leemringweg uitvoert, kan gelijktijdig een faunapassage gerealiseerd worden. Ook bij de gemeente vindt Natuurmonumenten een gewillig oor. Samen kijken ze naar mogelijke maatregelen aan de Voorsterweg. Zo kan een veilige oversteek voor amfibieën en andere dieren gegarandeerd worden.