Er is weinig hoop om leven aan te treffen op aardachtige planeten rond rode dwergsterren. Een treffend voorbeeld is Proxima Centauri (de dichtstbijzijnde ster op de zon na) met Proxima Centauri b als aardachtige planeet op de juiste afstand van zijn moederster voor goede omstandigheden.

Instabiliteit Proxima Centauri

Dat rode dwergsterren rustig zijn is in recente tijden onderuitgehaald. Het aangehaalde voorbeeld van Proxima Centauri met planeet b liet dat op 24 maart 2017 zien. Er vond een korte extreem krachtige uitbarsting op het steroppervlak plaats. De intensiteit van de straling op millimetergolflengten nam met een factor 1000 toe. Als er al leven op planeet b was, dan is dat door deze uitbarsting vernietigd. Ook op 18 maart 2016 was er een uitbarsting. Proxima Centauri werd toen gedurende een uur zo helder dat hij korte tijd voor het blote oog zichtbaar moet zijn geweest. Normaliter is hij niet te zien. De UV-straling nam toe tot 100 maal het niveau dat dodelijk zou zijn voor de meest stralingsbestendige bacteriën. Planeet b moet dus als steriel worden beschouwd. Rode dwergsterren hebben vaker van dit soort uitbarstingen. Hoewel dit soort sterren een extreem lange levensduur heeft, zijn ze te instabiel om geschikt te zijn voor leven op planeten die onder rustige omstandigheden leven zouden kunnen herbergen.

MAAN – Deze week groeit de schijngestalte van onze trouwe wachter weer aan na de Nieuwe Maan van 16 april. Op zondag 22 april komt de maan om 23.46 uur in de schijngestalte van Eerste Kwartier (half, sterrenbeeld Kreeft). De maan komt hoog aan de hemel.

PLANETEN – In de avondschemering is Venus laag in het westen te zien. Rond 22.30 uur komt Jupiter in het oostzuidoosten op. In de vroege ochtend zijn bovendien Mars (l) en Saturnus (r) bij elkaar te zien (laag, zuidzuidoosten).

Meteoren

Vanaf 16 april kunnen er uit de richting van sterrenbeeld Lier enkele meteoren verschijnen: de Lyriden. Dit hemelgedeelte staat vroeg in het ochtend hoog in het zuidoosten. Op zondag 22 april rond 21.00 uur wordt het maximum verwacht. Er verschijnen dan 18 Lyriden per uur. Het maximum duurt maar kort. De beste waarneemperiode ligt tussen 04.00 uur en de ochtendschemering. Het is dan kort na het maximum; er zullen nog aardig wat Lyriden te zien zijn.

rpelings@hotmail.com.