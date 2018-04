Pieter van den Hoogenband zoekt vitaalste bedrijf van Flevoland

Welk bedrijf is Het Vitaalste Bedrijf van Flevoland? Pieter van den Hoogenband gaat op zoek naar het bedrijf dat het meest investeert in het vitaal houden van zijn medewerkers.

De olympisch zwemkampioen maakt in oktober bekend welk bedrijf zich Het Vitaalste Bedrijf van Flevoland mag noemen.

Werkgevers en werknemers kunnen hun bedrijf tot en met 31 augustus inschrijven.

Gelukkiger en productiever

Medewerkers die mentaal, emotioneel en fysiek veerkrachtig zijn, zijn gelukkiger. Ook zijn ze productiever, minder vaak ziek en voelen zich verantwoordelijker voor hun gezondheid en inzetbaarheid. Vitale bedrijven zijn daardoor van groot belang voor de economie van Nederland. Van den Hoogenband gaat, namens zorgverzekeraar ONVZ en MKB-Nederland, voor het zesde achtereenvolgende jaar in elke provincie op zoek naar Het Vitaalste Bedrijf. De prijs voor Het Vitaalste Bedrijf van Flevoland wordt in oktober uitgereikt.

De Flevolandse winnaar neemt het aan het einde van het jaar op tegen de andere provinciale winnaars. De jury maakt samen met presentator Arie Boomsma maandag 19 november in het DeLaMar Theater bekend welke provinciale winnaar zich ‘Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2018’ mag noemen. De jury van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland bestaat, naast Pieter van den Hoogenband, onder anderen uit hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder en directeur MKB-Nederland Leendert-Jan Visser.

Investeren in vitaliteit en gezondheid

'In een tijd waarin stress en burn-outs steeds vaker voorkomen, is het voor werkgevers nog belangrijker om samen met medewerkers te investeren in vitaliteit en gezondheid. Iedere topprestatie is namelijk een teamprestatie', licht jurylid Van den Hoogenband toe. 'Energieke medewerkers hebben meer plezier in hun werk en presteren beter. Met de verkiezing van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland willen we bedrijven die vooroplopen in het vitaal houden van hun medewerkers belonen en andere ondernemers inspireren'.

'We moeten allemaal langer doorwerken en voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om gezond en wel die ‘eindstreep’ te halen', zegt jurylid en directeur MKB-Nederland Leendert-Jan Visser. 'Samen werken aan vitaliteit kan juist goed in het midden- en kleinbedrijf, waar de lijnen kort zijn, iedereen elkaar kent en de onderlinge betrokkenheid groot is'.

Winnaar 2017

Het Vitaalste Bedrijf van Flevoland neemt het stokje over van Roche Diagnostics uit Almere. 'Het is onze intentie om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen en het welzijn van onze medewerkers te bevorderen', stelt hr-adviseur Mariska Mellegers. 'Bij Roche staan onze mensen centraal. Wij bieden onze medewerkers alle mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling'.

Werkgevers kunnen zich tot en met 31 augustus inschrijven voor de verkiezing van Het Vitaalste Bedrijf via www.vitaalstebedrijf.nl. Niet alleen werkgevers kunnen zich aanmelden, ook werknemers kunnen hun bedrijf via de website opgeven voor de zoektocht. Deelnemers worden beoordeeld op hoe zij gezondheid en vitaliteit in hun bedrijf hebben toegepast, waarbij onder meer bedrijfscultuur, leiderschap en betrokkenheid van de werknemers belangrijke punten zijn.

De zoektocht naar Het Vitaalste Bedrijf van Nederland is een initiatief van ONVZ en MKB-Nederland. De prijs wordt voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgereikt.