Kunstenaar maakt herdenkingsboom voor begraafplaats Emmeloord

Kunstenaar Jeroen Stok uit Lelystad maakt een kunstwerk voor de begraafplaats in Emmeloord. Een kunstwerk in de vorm van een stalen boom dat nabestaanden de kans biedt om hun dierbare op unieke wijze te gedenken. Het ontwerp is al op een filmpje te zien.

Aan de boom hangen honderden zilverkleurige RVS blaadjes (RVS = roestvast staal) die de vorm van een hartje hebben. Nabestaanden kunnen een blad uit de boom kiezen waarin een naam en data gegraveerd kunnen worden. Op de andere zijde van een blad kan eventueel een korte spreuk komen. In ieder blad kan een bloem gestoken worden.

Kringloop van het leven

De boom heeft een kruin die bolvormig is. Dit verwijst naar de kringloop van het. Of breder gezien, dat we met elkaar samen de wereld vormen. Ieder blad is uniek, maar wel onderdeel van een groot geheel. Omdat de blaadjes allemaal de vorm van een hartje hebben straalt de boom liefde uit.

Permanente glazen bloemen

Een unieke toevoeging zijn permanente glazen bloemen. Op verzoek kan een gekleurde of witte glazenbloem geblazen worden. In de boom zijn meerdere plekken gereserveerd waar deze bloemen gemonteerd kunnen worden. Indien nabestaanden zo'n unieke handgemaakte glazen bloem wensen wordt deze door een glaskunstenaar geblazen en in de boom gemonteerd.

Volle boom

De boom wordt vol in het blad, maar nog onbeschreven opgeleverd. In de loop van de tijd zullen steeds meer bladeren beschreven raken. ‘Het onbeschreven blad raakt steeds meer beschreven.’