Frisse klanken bij Flevo Brass Emmeloord

Opleidingsorkest Eigen Wijs was vorig jaar nog een startersensemble maar is nu uitgegroeid tot een volwaardig B-orkest. De muzikanten zijn gevorderde leerlingen in de leeftijd van 10 tot 60 jaar en kozen zelf hun nieuwe naam. Aangezien het orkest op eigen wijze haar eigen wijs speelt, past de gekozen naam goed. Dit was te horen: Eigen Wijs speelde met overtuiging filmmuziek uit onder andere Pirates of the Carribean en Gladiator. Voorafgaand aan dit geslaagde eerste optreden onthulde de voorzitter met speciale effecten het nieuwe logo van Eigen Wijs.

Flevo Brass heeft ook een nieuw startersensemble. De leerlingen in dit ensemble hebben sinds een half jaar les en lieten tijdens het concert horen dat je na zes repetities samen al mooie muziek kunt spelen!

Ook het optreden van het A-orkest stond in het teken van filmmuziek. Ontroerende romantische melodieën en het opzwepende Brand New Day in combinatie met filmbeelden en een passende lichtshow zorgden voor een zeer geslaagd, feestelijk concert.

Meer weten over Flevo Brass kijk op op www.flevobrass.nl of mail met secretariaat@flevobrass.nl